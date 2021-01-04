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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%

Lebanon 24
04-01-2021 | 17:38
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