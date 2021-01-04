معلومات mtv: إقفال البلد سيكون دفعة واحدة وليس تدريجاً والقرار الذي سيصدر بعد قليل يفرض إقفال المطاعم بدءاً من الخميس مع الإبقاء على خدمة "الدليفيري"

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