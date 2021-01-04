وزير الصحة: كلما تشددنا كان أفضل وهناك مواكبة من المستشفيات ولكن كنّا نفضّل أن نعطي أياماً للمواطنين ليؤمّنوا حاجاتهم كي لا نرى مشاهد كالتي رأيناها اليوم في الكرنتينا

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