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وزير الصحة: كلما تشددنا كان أفضل وهناك مواكبة من المستشفيات ولكن كنّا نفضّل أن نعطي أياماً للمواطنين ليؤمّنوا حاجاتهم كي لا نرى مشاهد كالتي رأيناها اليوم في الكرنتينا

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:50
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