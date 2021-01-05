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كشفت مصادر قريبة ان الرئيس الحريري لن يرضخ للشروط التي يقترحها الفريق العوني، ولن يسير الا وفقاً لمندرجات المبادرة الفرنسية، مهما طال الوقت أو قصر (اللواء)

Lebanon 24
05-01-2021 | 00:46
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