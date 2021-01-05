نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون : 60 مستشفى خصصوا اقسام فيها لكورونا وخلال 2020 لم يسددوا لنا اي فلس عن كل مرضى الكورونا او الذين يدخلون على نفقة وزارة الصحة بما فيهم جرحى انفجار المرفأ

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