احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية الجنوبية محاولة من طهران لزيادة الضغوط على سول بشأن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية (أ ب)

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