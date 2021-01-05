عضو اللجنة الطبية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري لـLBCI: الارقام التي سنراها بالايام المقبلة ستكون مرتفعة ولبنان يعيش أزمة مالية اقتصادية واحيانا يتغلب الطابع التجاري على القرارات المتخذة

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