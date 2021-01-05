أخبار عاجلة

عضو اللجنة الطبية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري لـLBCI: الارقام التي سنراها بالايام المقبلة ستكون مرتفعة ولبنان يعيش أزمة مالية اقتصادية واحيانا يتغلب الطابع التجاري على القرارات المتخذة

Lebanon 24
05-01-2021 | 10:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال استقباله الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية ونقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري: لضرورة التوافق بين التدابير المتخذة لمكافحة انتشار "الكورونا" والمحافظة على الحياة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها
lebanon 24
05/01/2021 14:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
lebanon 24
05/01/2021 14:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا بدّ من تنسيق جهود الوزارات والنقابات المعنية لمكافحة "كورونا" وإجراء إصلاحات فورية لمعالجة الأزمة المالية والمصرفية والكهرباء واستقلالية القضاء وبعدها العمل على إعادة تشكيل السلطة وفقاً للدستور
lebanon 24
05/01/2021 14:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الأزمة الليبية
lebanon 24
05/01/2021 14:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:14 | 2021-01-05
14:12 | 2021-01-05
14:10 | 2021-01-05
14:08 | 2021-01-05
14:04 | 2021-01-05
14:03 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website