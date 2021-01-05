21
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وصول أمير قطر إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية
Lebanon 24
05-01-2021
|
11:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وصول أمير الكويت إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية
Lebanon 24
وصول أمير الكويت إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية
05/01/2021 14:35:45
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية المصري إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية
Lebanon 24
وصول وزير الخارجية المصري إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية
05/01/2021 14:35:45
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ41 إلى قاعة المرايا في العلا بالسعودية استعداداً لبدء إعمالها
Lebanon 24
وصول الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ41 إلى قاعة المرايا في العلا بالسعودية استعداداً لبدء إعمالها
05/01/2021 14:35:45
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يغادر الدوحة متوجها للعلا للمشاركة في القمة الخليجية
Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يغادر الدوحة متوجها للعلا للمشاركة في القمة الخليجية
05/01/2021 14:35:45
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الجيش ينفي: لا صحة لهذا الخبر المتداول!
Lebanon 24
الجيش ينفي: لا صحة لهذا الخبر المتداول!
14:46 | 2021-01-04
04/01/2021 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد بدء الاقفال التام والإستثناءات منه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد بدء الاقفال التام والإستثناءات منه
18:39 | 2021-01-04
04/01/2021 06:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمجوز ابتداءً من هذا التاريخ.. وماذا عن مبلغ المحضر للمخالفين؟
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمجوز ابتداءً من هذا التاريخ.. وماذا عن مبلغ المحضر للمخالفين؟
17:21 | 2021-01-04
04/01/2021 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
09:07 | 2021-01-05
05/01/2021 09:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:30 | 2021-01-04
04/01/2021 09:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:14 | 2021-01-05
قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامي للقمة الخليجية و"بيان العلا"
14:12 | 2021-01-05
أمير الكويت: نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك ونهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا وإعلان اليوم سيسمّى "اتفاق التضامن" ونقدر دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة
14:10 | 2021-01-05
بن سلمان: نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي الإيراني ومشاريع إيران التخريبية
14:08 | 2021-01-05
بن سلمان: اتفاق "بيان العلا" الذي سيتم توقيعه في هذه القمة يؤكّد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا
14:04 | 2021-01-05
الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية: الملك سلمان وجّه بتسمية هذه القمة بمسمّى "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة
14:03 | 2021-01-05
خلية الازمة في كفرحبو: 3 اصابات جديدة
فيديو
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-04
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)
15:00 | 2021-01-04
05/01/2021 14:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact