الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية: الملك سلمان وجّه بتسمية هذه القمة بمسمّى "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة

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