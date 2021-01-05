بن سلمان: اتفاق "بيان العلا" الذي سيتم توقيعه في هذه القمة يؤكّد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا

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