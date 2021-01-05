أمير الكويت: نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك ونهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا وإعلان اليوم سيسمّى "اتفاق التضامن" ونقدر دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة

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