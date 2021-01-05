تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية بدءا من الخميس

أصدرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف ألأعمال زينة عكر، قرارا يتم بموجبه تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية وفي جميع الدوائر المرتبطة بها، وذلك إبتداء من صباح 7/1/2021 ولغاية صباح 1/2/2021.

يستثنى من هذا القرار ما يلي:

-البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.

-الأعمال الإدارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البند أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.