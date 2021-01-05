العمل من جديد بالمفرد والمجوز أتى بناء على إصرار من وزارة الداخلية أمّا وزارة الصحة لا تزال رافضة لهذا القرار من منطلق أنّه لا يُساهم إيجابًا في التصدّي لفيروس كورونا (الجديد)

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