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البيان الختامي: التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس

Lebanon 24
05-01-2021 | 18:12
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