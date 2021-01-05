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وزير الخارجية السعودي: لدى قادة مجلس التعاون إرادة سياسية لتنفيذ وإنجاح اتفاق العلا

Lebanon 24
05-01-2021 | 18:33
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