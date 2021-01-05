مصدر رسمي في وزارة الدفاع الأميركية: خطوات الردع الإستراتيجي الأخيرة التي إتخذتها واشنطن لإحتواء التهديدات الإيرانية بلغت سقفا عاليا ومن المستبعد إضافة أي قدرات عسكرية جديدة عليها

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