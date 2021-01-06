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الرئيس ميقاتي: كل مصالحة تعزز اللحمة بين الأشقاء العرب هي خطوة مباركة فكيف اذا كانت السعودية هي الراعية لها والمبادرة الى طي صفحة التباينات السابقة

Lebanon 24
06-01-2021 | 10:38
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