ميقاتي: نأمل أن تكون قمة مجلس التعاون الخليجي بداية صفحة جديدة من العلاقات الوطيدة بين الدول العربية ومقدمة لانتظام العلاقات العربية مع المحيط الإقليمي والدولي

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