ميقاتي: لبنان المتمسك بعروبته وبثوابت علاقاته مع الدول العربية الشقيقة يتطلع لعودة الاهتمام العربي بأحواله وتجاوز مرحلة التباعد فلا بديل لنا عن عمقنا العربي

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