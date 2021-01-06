البطريرك الراعي في عظة قداس الغطاس وجه نداءً لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف طالباً منهما لقاءً وجدانياً ومصالحة شخصية ولقاءً مسؤولاً عن انتشال البلاد من قعر الانهيار بتشكيل حكومة انقاذية محرّرة من التجاذبات والمحاصصات

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