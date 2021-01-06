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البطريرك الراعي وجّه نداءً إلى المصارف من أجل تطبيق قانون الدولار الطالبي ليتمكن أهالي الطلاب من تأمين المال لهم وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج
Lebanon 24
06-01-2021
|
10:46
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