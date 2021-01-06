أخبار عاجلة

تجار النبطية: ملتزمون الإقفال العام مع تحفظنا على المروحة الواسعة من الاستثناءات التي شملها القرار والعبثية في اختيار المؤسسات

Lebanon 24
06-01-2021 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الإقفال العام.. من اتخذ القرار؟
lebanon 24
06/01/2021 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو اللجنة الطبية لمكافحة كورونا عبد الرحمن البزري لـLBCI: الارقام التي سنراها بالايام المقبلة ستكون مرتفعة ولبنان يعيش أزمة مالية اقتصادية واحيانا يتغلب الطابع التجاري على القرارات المتخذة
lebanon 24
06/01/2021 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقاء عون: دعمكم ورعايتكم الرئاسية والأبوية يؤديان لتنفيذ التفاهمات التي حصلت ووضعها موضع التنفيذ ونحيي جهودكم الرامية لإعادة إحياء دولة المؤسسات
lebanon 24
06/01/2021 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم لـ mtv: نرجو من المواطنين الاتصال على الرقم ١١٢ للتبليغ عن أيّة مخالفة لقرار الإقفال وسنواصل التشدّد في التدابير لتنفيذ هذا القرار
lebanon 24
06/01/2021 14:15:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:04 | 2021-01-06
13:54 | 2021-01-06
13:48 | 2021-01-06
13:43 | 2021-01-06
12:55 | 2021-01-06
12:54 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website