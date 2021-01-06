عون اجرى اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول مهنئاً إياه بعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، متمنيا ان يعيده الله على لبنان واللبنانيين عموما واللبنانيين الأرمن خصوصا في ظروف افضل

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