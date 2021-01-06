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عون اجرى اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول مهنئاً إياه بعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية، متمنيا ان يعيده الله على لبنان واللبنانيين عموما واللبنانيين الأرمن خصوصا في ظروف افضل

Lebanon 24
06-01-2021 | 14:18
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