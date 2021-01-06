عراجي: الاقفال المقبل يشبه الذي حصل بالسابق فالاستثناءات الكثيرة ستؤدي إما الى وقف الاصابات عند حدود الـ 3000 أو تحسين الوضع قليلا ويجب أن يكون التشديد أكبر

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