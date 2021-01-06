ترمب: الولايات تريد تصحيح أصواتها وهي تعلم أنها كانت مبنية على مخالفات وكل ما على بنس فعله إعادة تلك الأصوات إلى الولايات وسوف نفوز فهذا وقت الشجاعة القصوى

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