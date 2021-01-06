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مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي: يجب وقف العنف والدمار الذي يحدث في مبنى الكونغرس وعلى أي شخص معني احترام ضباط إنفاذ القانون ومغادرة المبنى فورا

Lebanon 24
06-01-2021 | 22:42
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