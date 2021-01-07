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السناتور بيرني ساندرز: ترمب هو المسؤول المباشر عن الفوضى التي حصلت وسيدخل التاريخ بصفته أخطر رئيس على الاطلاق

Lebanon 24
07-01-2021 | 01:59
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