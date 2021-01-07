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أخبار عاجلة
خلية الأزمة في بلدة شكا أعلنت تسجيل 7 إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا
Lebanon 24
07-01-2021
|
08:31
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