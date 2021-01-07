الرئيس عون من بكركي: تحدّثنا بالأوضاع العامة وكل ما يحصل معنا لا يُحكى في الإعلام لأنّه يُنقل بطرق مختلفة مع الأسف ونأمل أن يكون اللقاء مثمراً

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