رويترز نقلاً عن مسؤول إماراتي كبير: اتفاق العلا خطوة كبيرة لحل أزمة صعبة ومؤلمة في الخليج ونساند تماما إعلان قمة العلا لكن علينا أيضا أن نكون واقعيين

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