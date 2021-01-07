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مكتب الإعلام في الرئاسة: الصحيح أنّ مثل هذا الطرح عرضه البطريرك الراعي على رئيس الجمهورية خلال اجتماعهما اليوم ولم يكن الرئيس عون على علم مسبق به

Lebanon 24
07-01-2021 | 12:21
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