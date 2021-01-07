الناشط في التيار الوطني الحر ناجي حايك لـmtv: اتفاق مار مخايل والكلام عن اللامركزية الادارية واضحان وروحية الاتفاق لم تطبّق لذلك التيار الوطني الحر شكّل لجنة لمراجعة العلاقة مع حزب الله وإعادة صياغة الاتفاق معه

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