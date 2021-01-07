حايك: قيادة "الوطني الحر" قررت إعادة النظر باتفاق مار مخايل ونحن مستعدّون لعلاقة طيّبة مع "المستقبل" لكن الحريري يرفض كما أننا مستعدّون لإعادة النظر باتفاق معراب لكن جعجع يرفض

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