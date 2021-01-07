الناشط في "الوطني الحر" حايك لـmtv: أقول لمن يعتبر نفسه مدافعاً عن المسيحيين أن يتوجه معنا الى الساحة لأن الاعتكاف لا ينفع فهناك خطرٌ وجوديّ

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