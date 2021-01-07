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وزير الصناعة عماد حب الله عبر تويتر: سيصدر رئيس الحكومة اليوم تعديلا لقرار الاقفال للفترة التي تبدأ صباح الاثنين

Lebanon 24
07-01-2021 | 16:18
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