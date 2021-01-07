فهمي: أطلب من المواطنين وهم الأساس في بناء المجتمع أن يكون لديهم القناعة بأنّ الوباء تفشى في كل العالم والدول المتقدمة لم تستطع مواجهته بكل إمكاناتها فكيف الحال في لبنان؟

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