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لص دخل إلى أحد الأبنية السكنية في منطقة الصفير بالقرب من ملعب الراية وصعد إلى سطح المبنى حيث يوجد مكيفات التبريد العائدة للطابق الأخير وأقدم على سرقتها وفر إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
07-01-2021 | 19:17
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