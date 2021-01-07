لص دخل إلى أحد الأبنية السكنية في منطقة الصفير بالقرب من ملعب الراية وصعد إلى سطح المبنى حيث يوجد مكيفات التبريد العائدة للطابق الأخير وأقدم على سرقتها وفر إلى جهة مجهولة

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