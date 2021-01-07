رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للـMTV: الدولة والمجتمع اللبناني يتمحلان مسؤولية انتشار فيروس كورونا وعند رأس السنة لم يكن هناك وعي كاف وهناك خطر داهم

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