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جنبلاط: تسكير البلد يتم من السادسة مساءاً ما يعني أنه هناك مؤسسات ستفتح وهل تستطيع البلديات توزيع كمامات وتفرض التباعد؟ المطلوب توزيع العمل من أجل التخفيف من إنتشار الكورونا ونحن وغيرنا عملنا على تجهيز مستشفى عين وزين

Lebanon 24
07-01-2021 | 21:16
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