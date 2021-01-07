جنبلاط: إنتهى القرار المحلي وحتى موضوع الهدف المعلن الذي كان فلسطين فبالنسبة لموضوع الصواريخ أصبحت دفاعا عن إيران وفلسطين أصبحت تفصيل وهل تعترف إيران بالدولة اللبنانية؟

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