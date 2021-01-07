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جنبلاط: وزيرة الدفاع طرحت أن المساحة التي يتفاوض عليها برّي في الحدود البحرية غير دقيقة وهذا ما يريده عون ومن خلفه إيران

Lebanon 24
07-01-2021 | 21:30
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