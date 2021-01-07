أخبار عاجلة

جنبلاط: الوقت ليس لصالحنا وعندما قررت تلك الوزارة التفاوض مع البنك الدولي كان هناك رقمان للخسائر ومنذ ذلك الوقت وقف كل شيء

Lebanon 24
07-01-2021 | 21:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمير الكويت في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة: لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات ويجب وضع برنامج إصلاحي شامل
lebanon 24
08/01/2021 01:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الدولية: الحكم على عياش بـ5 عقوبات سجن مؤبد تنفذ في الوقت نفسه
lebanon 24
08/01/2021 01:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اتفق ودياب على تفويض وزني التفاوض مع البنك الدولي حول "شبكة الامان الاجتماعي"
lebanon 24
08/01/2021 01:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للازمات
lebanon 24
08/01/2021 01:55:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:45 | 2021-01-08
01:43 | 2021-01-08
01:34 | 2021-01-08
01:16 | 2021-01-08
01:04 | 2021-01-08
00:57 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website