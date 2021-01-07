جنبلاط: لست مقتنعا بالكانتون الدرزي أو أي كانتون وقصة الفيدرالية إنطرحت في الماضي تحت شعار مختلف وجرّتنا إلى حروب وكانت خسارة على الجميع وجمال هذا البلد في التنوع والتخالط

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