جنبلاط: المعادلة الإيرانية تقوم على تحالف الأقليات وأنا ضدها وكمال جنبلاط كان ضدها فقتلوه وكان رفعت الأسد آنذاك يبشّر بها واليوم يبدو أن المشروع يعود بعد تهميش وتهجير الكيان العربي الكبير الذي يسمى سوريا

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