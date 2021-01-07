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جنبلاط: حتى ولو كان القاضي صوان محسوبا على طبقة سياسية معينة فعليه ان يحقق في انفجار المرفأ ويجب ان يبدأ باستدعاء رئيس الجمهورية

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:03
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