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جنبلاط لـmtv: الجريمة بالنسبة لي هي كيف دخلت مواد النيترات الى مرفأ بيروت وبقيت 6 سنوات على الأرض اللبنانية ومن ثم انفجرت

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:05
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باسيل: موضوع المرفأ لا يقتصر على الاهمال الاداري انما هناك جزء جرمي ومن حقنا ان نعلم من ادخل النيترات الى لبنان وكيف ومن ابقى المواد وكيف انفجرت
lebanon 24
08/01/2021 01:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: تحقيقات إنفجار المرفأ لم تضع لكن التردد في الذهاب إلى عمق الأمور قد يضيّع الحقيقة وبرأيي النظام السوري أتى بها إلى بيروت لأن نقلها إلى الشام أسهل وكانت تُستخدم هذه المواد لتدمير القرى السورية
lebanon 24
08/01/2021 01:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: التحقيقات في إنفجار بيروت لم ولن تصل إلى نتيجة فكل الإدارات منذ عام 2014 التي توالت على الحكم وإدارة المرفأ كانت تعلم بكمية النيترات وكنت واضحا بأن الكميات تم الإتيان بها إلى بيروت من قبل النظام السوري وكانت تستخدم بالبراميل المتفجرة
lebanon 24
08/01/2021 01:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط لـmtv: هناك خط أحمر على رئاسة الجمهورية ولكن بعد السنوات الـ4 من الخراب هل كلّ المسيحيين مع ميشال عون؟
lebanon 24
08/01/2021 01:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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