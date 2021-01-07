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جنبلاط: اللاجئ السوري لن يعود بالمنظور القريب إلى سوريا ويجب أن نتأكد من وجود الكمية الكافية من اللقاحات للاجئين ويجب الحفاظ على الأنروا التي يجب أن تقوم بواجباها لتأمين اللقاح

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:28
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