جنبلاط: اللاجئ السوري لن يعود بالمنظور القريب إلى سوريا ويجب أن نتأكد من وجود الكمية الكافية من اللقاحات للاجئين ويجب الحفاظ على الأنروا التي يجب أن تقوم بواجباها لتأمين اللقاح

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