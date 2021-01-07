وزير الصحة: الاستثناءات التي وضعت تعود لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ بعين الاعتبار الافراد الذين يعتاشون من عملهم اليومي ورأيي كان التوجه الى اقفال حديدي تدريجيا

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