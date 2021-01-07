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نحاس لـmtv: نحن في مرحلة خطيرة جداً وكل الأرقام في الاصابات والوفيات تدل على أننا في وضع صعب والاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً ليست بمستوى تطور هذه الأزمة والمطلوب هو إغلاق كلّي

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:58
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نحاس: نحن في مرحلة خطيرة والمطلوب إغلاق كلي
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النائب نقولا نحاس لـmtv: لقد شفيت من "كورونا" ولكن كانت مرحلة صعبة جداً وأحيانا تشعر "إنك معلّق في الهواء" وتفقد قدرتك ولقد تعلّمت كثيراً لأعرف ما هي الأولويات في الحياة وأتمنى على جميع اللبنانيين ألا يقاربوا هذا الامر بتراخٍ
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