نحاس لـmtv: نحن في مرحلة خطيرة جداً وكل الأرقام في الاصابات والوفيات تدل على أننا في وضع صعب والاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً ليست بمستوى تطور هذه الأزمة والمطلوب هو إغلاق كلّي

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