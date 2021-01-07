نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـmtv: نحن في وضع حرج جداً وأسرّة العناية الفائقة المخصصة لكورونا في المستشفيات مشغولة بالكامل ونستقبل المرضى في الطوارئ واللوم بالدرجة الأولى على المواطن

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